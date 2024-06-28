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В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской гонки 2024 года. По мнению экспертов и зрителей, которые смотрели дебаты, действующий президент потерпел на них тяжелое поражение. Его выступление называют «катастрофическим», а настроения в Демократической партии журналисты описывают не иначе как «панические». Вот лишь несколько заголовков публикаций в СМИ.

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было