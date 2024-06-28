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Катастрофа для Байдена. Демократы в панике. Президенту надо выйти из гонки Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — в заголовках СМИ
Источник: Meduza
В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской гонки 2024 года. По мнению экспертов и зрителей, которые смотрели дебаты, действующий президент потерпел на них тяжелое поражение. Его выступление называют «катастрофическим», а настроения в Демократической партии журналисты описывают не иначе как «панические». Вот лишь несколько заголовков публикаций в СМИ.
- «Какого хрена?» Демократы в панике ищут замену Байдену (Politico)
- Катастрофа для Джо Байдена (The Atlantic)
- «Это было мучительно». [Политический комментатор] Ван Джонс — о выступлении Байдена на дебатах (CNN)
- Выступление Байдена: сбивчивое, бессвязное — и нервирующее для демократов (The Washington Post)
- «Это пугает». Избиратели-демократы обеспокоены тем, как тяжело дались дебаты Байдену (The New York Times)
- Трамп набрал несколько очков на президентских дебатах. Байден шокировал нацию (Fox News)
- «Нас поимели». Сонный Джо застывает, а Трамп атакует. Паника (Herald Sun)
- Самое слабое место Байдена — его возраст — оказалось у всех на виду на дебатах (ABC)
- Выступление Байдена на дебатах вызывает панику у демократов относительно его способности руководить партией в борьбе с Трампом (Associated Press)
- Джо Байден — хороший человек и хороший президент. Он должен выйти из гонки (The New York Times)
- Байдену еще не поздно уйти (Financial Times)
- Демократы обсуждают замену Джо Байдена. Это будет непросто (NBC)
- Стали ли дебаты началом конца президентства Джо Байдена? (The New Yorker)