Джо Байден с женой Джилл на партийном мероприятии в Атланте после дебатов Байдена с Дональдом Трампом Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

В Демократической партии США и среди ее сторонников растет недовольство по отношению к ближайшим советникам и членам семьи президента США Джо Байдена из-за того, что они не поддерживают призывы заменить его кандидатуру на выборах, пишет газета Financial Times, журналисты которой поговорили с донорами, консультантами и членами партии.

После неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов распространилось мнение, что действующий президент не сможет победить на выборах и он должен уступить место более молодому кандидату. Однако жена Байдена Джилл, его сестра Валери и ближайшие помощники, как пишет газета, не стали убеждать его в том, что ему следует выйти из гонки. Кроме того, сторонники Демократической партии полагают, что люди в окружении президента могли скрывать информацию о состоянии его здоровья.

По словам одного из демократов, в партии недовольны тем, что «ближайшее окружение [Байдена] скрывает что-то от всех нас». «Люди хотят убедиться, что президент и его команда откровенны с нами, что это [выступление Байдена на дебатах] было аномалией, а не его обычным состоянием», — цитирует FT слова сенатора Шелдона Уайтхауса.

Один из собеседников издания утверждает, что сотрудники американской разведки, которые ежедневно проводят брифинги для президента, заметили ухудшение его состояния еще в прошлом году. Как отмечает газета, это ставит под сомнение все заявления Белого дома и его представителей, неоднократно опровергавших слухи о плохом здоровье Байдена.

«Кто позволил этому продолжаться целый год? Это были сотрудники [Белого дома]? Это была семья? Я думаю, что они все несут ответственность», — заявил один из консультантов, который работает с несколькими крупными донорами Демократической партии. Другой консультант обвинил политических советников Байдена в «недобросовестном отношении» из-за того, что они позволили президенту в таком состоянии дебатировать с Трампом.

Собеседники издания, выступающие за замену кандидата от демократов, надеются, что Байден сам выйдет из гонки, а подтолкнуть его к такому решению, по их мнению, смогут результаты опросов. Однако они признают, что Байден может утвердиться в своем решении участвовать в выборах, если почувствует, что его принуждают снять свою кандидатуру.

По словам Джима Мэнли, бывшего помощника сенаторов Гарри Рида и Эдварда Кеннеди, Байден искренне верит, что он лучше других может справиться с Трампом. «Никто, кроме его жены или сестры, не сможет убедить его в обратном», — считает Мэнли.

О том, что именно семья Байдена может повлиять на его решение, писали многие СМИ, при этом The New York Times и Axios подчеркивали, что решающее значение будет иметь позиция жены президента, которая изначально поддерживала его выдвижение на второй срок. После дебатов телеканал CNN сообщил, что семья президента выразила ему «однозначную поддержку». Его жена заявила журналу Vogue, что «не позволит этим 90 минутам [дебатов] стать определяющими для четырех лет его президентства». «Мы продолжим бороться», — заявила Джилл Байден.

FT пишет, что у части демократов недовольство вызывает именно жена президента. Некоторые собеседники издания считают, что Джилл Байден «привязалась» к Белому дому и его атрибутам. Что они под этим подразумевают, в статье не поясняется. Однако один из собеседников журналистов сравнил Джилл Байден с женой 28-го президента США Вудро Вильсона Эдит, которая после инсульта мужа фактически руководила Белым домом.

Financial Times пишет со ссылкой на людей, знакомых с внутрипартийной дискуссией, что «фрустрация и злость только нарастают». «[Члены партии] ведут борьбу друг с другом. Видимо, из-за того, что главную проблему они решить не могут», — заявил один из демократов.

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