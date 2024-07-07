Welt am Sonntag: взрывы на «Северных потоках» планировались еще до аннексии Крыма в 2014 году

Атака на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море было спланировано «украинской группировкой» еще до аннексии Крыма в 2014 году, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецком следствии и на данные расследования международных спецслужб.

По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море. Источник Welt am Sonntag сообщил, что в расследовании появились новые доказательства, подтверждающие подозрения в причастности экипажа яхты к атаке.

Подробностей планирования атаки на газопроводы Welt am Sonntag не приводит. При этом как считает возглавлявший немецкую разведку с 2011 по 2016 годы Герхард Шиндлер, результаты расследования, указывающие на причастность украинской группировки, не означают, что заказчиком атаки была Украина. По его мнению, на операцию «под чужим флагом» была способна российская сторона, а следы, оставленные экипажем яхты, могли быть оставлены намеренно.

За неделю до взрыва яхту «Андромеда», как пишет Welt am Sonntag, проверяли пограничники в польском Колобжеге. Польская сторона также рассматривала возможность передачи немецким следователям видеозаписей яхты и экипажа, однако до сих пор не сделала этого. По данным Welt am Sonntag, одна из причин заключается в том, что на записях может быть виден не только экипаж «Андромеды», но и «польские и американские агенты».

В 2014 году, напоминает Welt am Sonntag, «Северный поток — 1» уже находился в эксплуатации более двух лет, и велось планирование строительства «Северного потока — 2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

Расследование обстоятельств взрывов проводилось правоохранительные органы сразу нескольких стран. В организации диверсии видели как украинский, так и российский след. Причастной к организации взрывов считают яхту «Андромеда». Из расследований СМИ стало известно, что она была арендована компанией, базирующейся в Польше и зарегистрированной на двух граждан Украины, а операция проводилась группой из шести человек. По данным The Wall Street Journal, после того как была заложена взрывчатка, яхта вернулась в Польшу.

В ноябре 2023 года газета The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник Роман Червинский. Он содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и отрицает свою причастность ко взрывам. Зимой 2024 года Дания и Швеция закрыли расследование взрывов, но в Германии оно продолжается.

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что известно о взрывах на «северных потоках»

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года