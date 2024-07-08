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новости
Детская больница и жилые дома разрушены при российском ударе по Киеву. Погибли 20 человек, более 60 ранены
Кадры из украинской столицы
2 минуты
10:17, 8 июля 2024
Российские войска утром 8 июля нанесли массированный
ракетный удар
по Киеву и другим городам Украины. В Киеве
поврежден
один из корпусов детской больницы «Охматдет» в Шевченковском районе. По последним
данным
, в столице Украины погибли 20 человек, более 60 пострадали. В Кривом Роге, по которому также ударили российские ракеты,
погибли
10 человек.
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