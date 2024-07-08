В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 10 человек

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу.

«Несколько попаданий. В том числе по административному зданию промышленного предприятия», — утверждает Вилкул.

По его словам, погибли 10 человек. Еще 31 человек находится в больнице, из них 10 — в тяжелом состоянии.

Украинские города попали под ракетные обстрелы утром 8 июля. В Киеве обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в одно из помещений детской больницы «Охматдет» в Шевченковском районе.

По последним данным, в результате ракетной атаки по Киеву погибли семь человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 40 ракет разного типа.

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