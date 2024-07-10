Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101 Свои выводы они подтвердили с помощью 3D-модели

Удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101, пишут аналитики из Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись удара по больнице, на которой хорошо видны характерные черты Х-101.

В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.

Наложение ракеты в Киеве на 3D-модель Х-101 The Insider Video Express

Аналитики Bellingcat также опровергли версию, согласно которой по больнице ударила американская ракета AIM-120, якобы выпущенная из комплекса ПВО NASAMS. Об этом, в частности, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эксперты, создав 3D-модель этой ракеты, определили, насколько она отличается от боеприпаса на видео — в частности, формой крыльев и отсутствием похожего на двигатель элемента в хвостовой части.

Аналитики также отметили, что версия о Х-101 подтверждается фотографиями обломков, которые опубликовала СБУ. Первоначально эти снимки было невозможно геолоцировать, однако позднее фотографии тех же обломков ракеты опубликовало издание Gazeta.ua.

К таким же выводам о ракетном ударе по больнице ранее пришли эксперт по ракетному оружию из Университета Осло Фабиан Хоффман, украинская служба «Радио Свобода», опрошенные «Би-би-си» эксперты и мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В свою очередь аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), изучив видео удара, не нашли признаков того, что ракета была сбита ПВО. «Движение ракеты прямолинейное и стабильное, она не вращается ни вокруг своей оси, ни хаотично в разные стороны. Мы не видим на ракете каких-либо повреждений, так же как и не наблюдаем ее разрушения в воздухе или активного выделения дыма. Мы можем констатировать, что каких-либо признаков внешнего воздействия на ракету не наблюдается», — пишет CIT.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины утром 8 июля. Погибли 33 человека, 140 получили ранения. В Минобороны РФ утверждали, что атаковали объекты военной промышленности и авиационные базы ВСУ в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». При этом в ведомстве заявили, что разрушения в Киеве были вызваны «падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Владимир Зеленский назвал российских военных террористами и пообещал, что Украина ответит на обстрел. «Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем, что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар», — добавил Зеленский.

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