ООН: «очень вероятно», что в киевскую больницу «Охматдет» попала российская ракета

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что в киевскую больницу «Охматдет», частично разрушенную при российском ударе по Украине 8 июля, «очень вероятно», попала российская ракета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу миссии Даниэль Белл.

По ее словам, анализ видеоматериалов и результаты исследования места происшествия указывают на то, что по больнице было прямое попадание. Белл добавила, что ее команда, посетившая больницу, не смогла сделать окончательного вывода, однако в миссии ООН считают, что ракету запустила российская армия.

Глава миссии также отметила работу сотрудников больницы, которые перевели детей в убежище после включения воздушной тревоги. По ее словам, это позволило избежать большего числа жертв.

Российские войска 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. При атаке повреждения получил корпус детской больницы «Охматдет» в Киеве, в результате чего два человека погибли, более 30 пострадали. По данным ГСЧС Украины, всего в результате атаки по Киеву погибли 32 человека, пострадали 120 человек.

По версии украинских властей, в больницу попала российская ракета X-101. В Минобороны РФ утверждают, что разрушения в Киеве были вызваны «падением украинской ракеты ПВО». В Совете безопасности ООН назначили на 9 июля заседание в связи с ударом по Украине.

Читайте также

Российская ракета попала в «Охматдет» — крупнейшую в Украине детскую больницу, где лечат самых тяжелых пациентов «Медуза» рассказывает ее историю

Читайте также

Российская ракета попала в «Охматдет» — крупнейшую в Украине детскую больницу, где лечат самых тяжелых пациентов «Медуза» рассказывает ее историю