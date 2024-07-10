«Кровью залили все!» Российские войска наступают на Торецк. Из разрушенного города под авиаударами пытаются эвакуировать жителей. Фотографии

Российские войска начали новое наступление в Донецкой области — в ходе неожиданной атаки они заняли окраины города Торецк. При штурме ВС РФ использовали многокилометровый тоннель, который они прорыли под опорными пунктами ВСУ, чтобы выйти к ним в тыл, писала «Медуза» в свежей сводке о событиях на фронте. Город сильно разрушен, войска РФ продолжают наносить по нему удары ракетами, обстреливать из артиллерии и атаковать с воздуха. «Бог дал землю, небо! Затоптали! Кровью залили все! Вся земля плачет в крови!» — говорила местная жительница в репортаже «Радио Свобода», опубликованном 9 июля.

В мирное время в Торецке жили около 35 тысяч человек. По состоянию на начало июля 2024 года, говорил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, в Торецке оставались около 4,5 тысяч жителей. «Мы предлагаем им все, что можем, жилье, транспорт, все бесплатно, но люди прячутся в подвалах», — рассказывала Reuters представительница городской администрации. Тем не менее, некоторых жителей удается уговорить уехать из Торецка. Их эвакуируют бронированными автомобилями, из-за постоянной угрозы авиаударов использовать для вывоза людей обычный транспорт опасно. «Я волнуюсь, что мы не сможем вернуться, никто нас сюда не пустит», — говорил Reuters один из жителей.

Marek M. Berezowski / Anadolu / Getty Images

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Один из многих разрушенных домов в Торецке Marek M. Berezowski / Anadolu / Getty Images

Украинский военный на позиции под Торецком. На некоторых участках линии фронта бойцов ВСУ и военных РФ разделяют около 100 метров Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в начале июля рассказывал, что за последнюю неделю из города удалось эвакуировать 1378 человек Pablo Miranzo / Anadolu / Getty Images

Уезжающие из города люди зачастую не могут взять с собой своих домашних животных или скот, их тоже пытаются спасти волонтеры Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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