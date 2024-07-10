Опубликовано видео предполагаемого убийства украинских военнопленных в Работино

Украинские медиа, в том числе УНИАН, распространили 10 июля видеозапись, на которой, как утверждается, показано, как российские военные убивают двух украинских военных, взятых в плен в Запорожской области. Подлинность видео не подтверждена.

Видеозапись опубликована в телеграм-канале УНИАН. На записи показан момент убийства людей. Просим чувствительных людей не открывать ссылку.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, комментируя опубликованное видео, заявил, что «на записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления», а российские военные «цинично расстреливают безоружных людей».

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что следователи СБУ при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начали расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи села Работино Запорожской области, сообщил Костин. По данным УНИАН, на кадры видео попали российские военные из 70-го мотострелкового полка ВС РФ (дислокация полка — Шали, Чечня).

В офисе генпрокурора добавили, что убийство военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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