ФСБ объявила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов». Его якобы планировали украинские спецслужбы

ФСБ объявила, что предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», а также покушения на трех высокопоставленных сотрудников Минобороны. Как утверждает ведомство, преступления якобы планировали украинские спецслужбы.

По утверждению ФСБ, в марте на члена экипажа «Адмирала Кузнецова» «посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram» вышел сотрудник спецслужб Украины, который «с использованием приемов психологического воздействия» пытался склонить его к совершению теракта на корабле. Тот, однако обратился в ФСБ, после чего переписывался с агентом уже под контролем спецслужб, чтобы выяснить ценную информацию.

В рамках дела о подготовке покушений на высокопоставленных военных, сообщила ФСБ, был задержан гражданин России 1994 года рождения (его имя не называется). По версии ведомства, он по заданию ГУР Минобороны Украины «через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства».

Как утверждает ФСБ, задержанный дал признательные показания о том, что в мае 2024 года был завербован украинской военной разведкой.

ФСБ регулярно заявляет о предотвращении диверсий, которые якобы планируют украинские спецслужбы на территории России. Независимо проверить эти заявления и подтвердить, что такие диверсии действительно планировались, не представляется возможным.