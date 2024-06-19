Татьяну Лазареву внесли в реестр «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил в перечень «террористов и экстремистов» телеведущую Татьяну Лазареву.

В новом обновлении списка ведомства среди прочих также упоминается «Грузинский национальный легион», который принимает участие в российско-украинской войне на стороне ВСУ.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Татьяны Лазаревой уголовное дело об «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК). Донос на телеведущую написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, потребовавший проверить ее высказывания об ударах украинских беспилотников по территории России. Лингвистическая экспертиза со второй попытки установила, что слова Лазаревой якобы «содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Поводом для доноса стало интервью Лазаревой ютьюб-каналу «И грянул Грэм», в котором она в частности сказала следующее: «Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь».

Комментируя информацию о возбуждении уголовного дела, телеведущая поясняла The Insider: «Сочувствую всем, кто в Шебекино, кто получает удары не только от украинцев, но и от россиян. Я говорила тогда о том, что такие удары повлияют на тех, кто живет в России и радуется войне, что это обратит их взор в другую сторону. Когда ты физически находишься в опасности, то, может, все-таки не стоит поддерживать войну? Может, этот ужасный способ все-таки как-то отрезвит людей?»

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева высказалась против войны и впоследствии неоднократно критиковала действия российских властей. В момент начала боевых действий она находилась в Киеве, куда приехала за несколько дней — 17 февраля. В интервью «Медузе» в марте она рассказала, что не планирует возвращаться в Россию. «Никаких надежд на возвращение у меня нет, я [в прямых эфирах в инстаграме] наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России — нет», — говорила Лазарева. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую «иноагентом». В июне 2024 года российское МВД объявило Лазареву в розыск.

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