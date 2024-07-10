El Pais: Орбан заявил, что Путин и Си Цзиньпин ожидают мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался перед Евросоюзом о своих визитах в Россию и Китай в начале июля, сообщила 10 июля испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные доклады, направленные главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.

Орбан утверждает, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», пишет издание.

«Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и „дорожной карте“ мирных переговоров воспримут положительно», — говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна «запустить» мирную инициативу, не дожидаясь США.

Говоря о своем визите в Пекин, Орбан заявил, что обсудил с лидером КНР то, что после президентских выборов в США в ноябре избранный глава государства «столкнется с давлением, требующим быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность». Венгерский премьер сказал Си Цзиньпину, что «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации». По словам Орбана, китайский лидер «не стал комментировать возможность такого сценария».

Орбан призвал лидеров Евросоюза начать диалог с Си Цзиньпином, который видит себя «честным посредником» в переговорах между Россией и Украиной. «Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии», — заявил Орбан в своем отчете о визите в Пекин.

Расследовательский проект «Система» и «Европейская правда» ранее опубликовали выдержки из отчета Виктора Орбана, представленного ЕС после поездок в Киев и Москву. В частности, СМИ обратили внимание, что, по словам Орбана, Путин считает «актуальными» , которые Киев и Москва согласовали весной 2022 года вскоре после начала полномасштабной войны.

Виктор Орбан в начале июля посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры с лидерами стран. В ходе переговоров в Киеве Орбан призвал Украину подумать о прекращении огня, в офисе Владимира Зеленского это отвергли. В Москве после переговоров с Путиным Орбан заявил, что позиции участников войны далеки друг от друга. Во время поездки в Пекин Орбан назвал Китай «ключевой державой в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной». Представители ЕС раскритиковали Орбана из-за его поездки в Москву.

Президент РФ Владимир Путин говорил в июне, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине, если Киев выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, откажется от планов вступить в НАТО, признает статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а страны Запад снимут санкции с России. Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять».

На что реально способен такой посредник как Виктор Орбан? Обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай — и пообещал остановить войну. На что реально способен такой посредник? 00:00 27:33