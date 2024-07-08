«Система»: Орбан отчитался о визите в Москву перед лидерами ЕС. По его словам, Путин «был удивлен» тем, что Зеленский отверг прекращение огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву отправил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран Евросоюза, выяснили расследовательский проект «Настоящего времени» «Система» и «Европейская правда».

Письмо датировано 5 июля. Журналисты получили его от одного из европейских чиновников. Подлинность письма, как пишет «Система», подтверждена еще двумя чиновниками Евросоюза.

В письме Орбан более подробно пересказывает позицию Владимира Путина, чем позицию Владимира Зеленского — и пишет об уверенности России в том, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил».

По словам Орбана, Путин «был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня». Зеленский тогда говорил, что не доверяет России, поскольку та может использовать период прекращения огня для накопления сил. Орбан утверждает, что такие же опасения высказал и Путин. «По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил», — цитирует Орбана «Система».

Кроме того, Орбан пересказывает позицию Путина в отношении . По его словам, российский президент по-прежнему считает документ актуальным, и особенно ссылается на пятый пункт соглашения, который предполагал помощь Украине в случае агрессии со стороны государств-гарантов, одним из которых должна была стать Россия. Российская сторона настаивала при этом на праве вето на такую помощь, украинская сторона с этим не согласилась.

Также венгерский премьер пишет, что во время визитов в Киев и Москву не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон. По его словам, в вопросе достижения мира Европа должна проявить «автономную инициативу», поскольку США в ближайшие месяцы не смогут проявить «политическое лидерство», так как заняты избирательной кампанией.

Виктор Орбан 2 июля приехал в Киев, а через три дня — в Москву. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Орбан предложил ему подумать о прекращении огня и начале переговоров с Россией. На встрече с Путиным обсудил «нюансы» мирных предложений России по прекращению войны, которые предполагают, что Украина выведет свои войска из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и откажется от вступления в НАТО. Свои поездки Орбан называл «мирной миссией».

В рамках этой же «мирной миссии» Орбан анонсировал еще несколько встреч, и 8 июля отправился в Пекин. После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином он назвал Китай «ключевой державой» в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Виктор Орбан быть посредником между Россией и Украиной, сказал, что в этой роли могут выступать только «серьезные сильные союзы», к которым он отнес США, Китай и ЕС.