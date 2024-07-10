Financial Times: Россия собирает ракеты Х-101, одна из которых попала в детскую больницу в Киеве, из западных компонентов

Россия использует западные компоненты при изготовлении ракет Х-101, одна из которых при обстреле Киева 8 июля попала в детскую больницу «Охматдет», пишет The Financial Times.

В своих выводах издание ссылается на мнение экспертов, а также на анализ украинской стороны фрагмента аналогичной ракеты, запущенной войсками РФ по Украине в январе 2024-го.

По данным Financial Times, российские компании в 2023 году покупали детали, идентичные тем, из которых была собрана запущенная в январе Х-101, на открытых торговых площадках и импортировали их через Китай. Ранее российские журналисты неоднократно рассказывали, как компании-посредники закупают западные компоненты для российского оборонного сектора.

Всего в этом фрагменте ракеты были обнаружены 16 западных компонентов. Два из них были маркированы как произведенные швейцарской компанией STMicroelectronics, а остальные были изготовлены американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel. При этом найденные детали в основном были предназначены для гражданского использования, а некоторые из них оказались устаревшими.

Согласно результатам анализа Офиса президента Украины, которые оказались в распоряжении журналистов, в целой ракете Х-101 может быть более 50 различных деталей иностранного производства.

Financial Times называет Х-101 одной из самых современных российских крылатых ракет. По оценке британского Королевского института объединенных служб ( ), с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в восемь раз увеличила объемы производства ракет Х-101: с 56 штук в 2021 году до 420 штук в 2023-м.

Российские войска 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. При атаке в столице повреждения получил корпус детской больницы «Охматдет», в результате чего два человека погибли, более 30 пострадали. По данным ГСЧС Украины, всего при обстреле Киева погибли 33 человека, включая пятерых детей. Еще 121 человек пострадал.

По версии украинских властей, в больницу попала российская ракета X-101. В Минобороны РФ утверждают, что разрушения в Киеве были вызваны «падением украинской ракеты ПВО». Независимые эксперты и журналисты считают, что в корпус «Охматдета» попала российская ракета.

Вот как они это доказали

Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101 Свои выводы они подтвердили с помощью 3D-модели

Вот как они это доказали

Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101 Свои выводы они подтвердили с помощью 3D-модели