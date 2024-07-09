Война Восемьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июля читайте здесь.
Главные новости
- Белгородскую область обстреляли несколько раз за ночь. Погибли четыре мирных жителя
- Шесть российских регионов атакованы дронами. Минобороны России отчиталось о 38 сбитых украинских беспилотниках.
- В Киеве при разборе завалов нашли тело ребенка. Число погибших при ракетном ударе выросло до 27 человек.
«Система»: Орбан отчитался о визите в Москву перед лидерами ЕС. По его словам, Путин «был удивлен» тем, что Зеленский отверг прекращение огня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву отправил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран Евросоюза, выяснили расследовательский проект «Настоящего времени» «Система» и «Европейская правда».
В письме Орбан более подробно пересказывает позицию Владимира Путина, чем позицию Владимира Зеленского — и пишет об уверенности России в том, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил».
По словам Орбана, Путин «был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня». Зеленский тогда говорил, что не доверяет России, поскольку та может использовать период прекращения огня для накопления сил. Орбан утверждает, что такие же опасения высказал и Путин. «По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил», — цитирует Орбана «Система».
«Речь идет о падении антиракет». Песков — об ударе по Киеву
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве, нанесенном российскими войсками накануне, заявил, что «речь идет о падении антиракет».
«Я призываю вас руководствоваться заявлением Минобороны России, которое абсолютно исключает, что имели место какие-то удары по гражданским целям. В котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям», — сказал Песков.
По его словам, удары российские войска наносят по объектам критической инфраструктуры и по военным целям.
Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО и объявит о «новых мерах» по усилению ПВО Украины
«Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки украинских мирных жителей, а также вызвали повреждения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасающим напоминанием о жестокости России», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.
Также Белый дом сообщает, что на саммите НАТО, который проходит 9–11 июля, президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским, «чтобы дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима».
Вместе с союзниками США объявят о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.
Зеленский назвал визит премьер-министра Индии в Москву «сокрушительным ударом по мирным усилиям»
«Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире», — написал Владимир Зеленский, опубликовавший фотографии из детской больницы в Киеве, которая попала под российский ракетный удар 8 июля.
В этот день с визитом в Москву приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. 8 июля у него с Владимиром Путиным прошла неформальная встреча в резиденции в Ново-Огарево; на 9 июля назначены официальные переговоры.
Число пострадавших при атаке дронов в Шебекинском городском округе выросло до шести человек, сообщил Вячеслав Гладков.
Еще три человека ранены в селе Новая Таволжанка, а один — в селе Вознесеновка. Все пострадавшие доставлены в больницы.
В Киеве нашли еще одного погибшего в результате ракетной атаки
Тело еще одного погибшего обнаружено во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Шебекинский городской округ снова попал под удар украинских беспилотников, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Двое местных жителей получили ранения в селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям.
В селе Новая Таволжанка дроны атаковали два социальных объекта. В зданиях выбиты окна, повреждены кровля и фасад.
В селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного жилого дома.
В городе Шебекино в результате атаки дронов повреждены два социальных объекта — в них выбиты окна, а фасады посечены осколками.
Bloomberg, который также пишет об ожиданиях Украины от саммита НАТО, добавляет, что изначально против формулировки о «необратимости» пути Киева в альянс возражали США и Германия, но позже они согласились на нее при условии дальнейших антикоррупционных реформ в стране.
В Шевченковском районе Киева во время разбора завалов нашли тело погибшего мальчика, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Всего в результате российского ракетного удара в городе, по данным на утро 9 июля, 27 погибших и 117 пострадавших, сообщили в Киевской военной администрации. Среди погибших — четверо детей.
Накануне российские войска нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины, включая Киев. Одна из ракет попала в здание больницы «Охматдет» — расположенного в Шевченковском районе Киева самого большого многопрофильного госпиталя в Украине, где лечатся тяжелобольные дети.
9 июля в Киеве объявлено днем траура.
Шесть российских регионов атакованы дронами. Минобороны России отчиталось о 38 сбитых украинских беспилотниках
В Ростовской области после атаки беспилотников загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе, сообщил глава региона Василий Голубев. Спустя три часа пожар, по его словам, потушили. Пострадавших нет.
В Курской области украинские беспилотники были сбиты в Курском и Октябрьском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. О пострадавших не сообщается.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также сообщил об атаке беспилотников, но без подробностей, и уточнил, что пострадавших нет.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительной информации в результате атаки беспилотников разрушений и пострадавших также нет.
В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника возникли пожары на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По данным телеграм-канала Mash, беспилотники попали по цистерне с горючим и хлебозаводу.
В Астрахани и Волгограде ночью вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации.
Минобороны России заявило, что в течение ночи над российскими регионами были сбиты 38 украинских беспилотников: 21 — над Ростовской областью, семь — над Курской, пять — над Астраханской, три — над Белгородской и два — над Воронежской. Атака беспилотников в Волгоградской области в сообщении ведомства не упоминается.
Белгородскую область обстреляли несколько раз за ночь. Погибли четыре мирных жителя
Вечером 8 июля над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
В Белгороде в результате атаки были выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов.
Позже Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка, где ранения получил один местный житель. Затем Шебекино подверглось еще одному обстрелу, в результате которого также был ранен местный житель, получивший контузию.
Утром 9 июля Гладков рассказал, что по итогам ночных обстрелов в Белгородской области погибли четыре человека. Еще 20 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.
Кроме того, жители нескольких улиц города Грайворона и ряда сел Грайворонского городского округа остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.
Здравствуйте. Начинается 867-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.