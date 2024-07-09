Война Восемьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Система»: Орбан отчитался о визите в Москву перед лидерами ЕС. По его словам, Путин «был удивлен» тем, что Зеленский отверг прекращение огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву отправил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран Евросоюза, выяснили расследовательский проект «Настоящего времени» «Система» и «Европейская правда».

В письме Орбан более подробно пересказывает позицию Владимира Путина, чем позицию Владимира Зеленского — и пишет об уверенности России в том, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил».

По словам Орбана, Путин «был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня». Зеленский тогда говорил, что не доверяет России, поскольку та может использовать период прекращения огня для накопления сил. Орбан утверждает, что такие же опасения высказал и Путин. «По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил», — цитирует Орбана «Система».