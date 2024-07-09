Актрису Яну Троянову внесли в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» актрису Яну Троянову. На изменения в перечне обратило внимание агентство РИА Новости.

В июне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении актрисы. Поводом стало интервью, которое Троянова дала «Новой газете Европа». Отвечая на один из вопросов, она , что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. В СК сочли, что таким образом актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

21 июня прокуратура Москвы заявила, что направила материалы проверки в следственный орган для решения о возбуждении против Трояновой уголовного дела об экстремизме (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК).

В конце 2023 года Минюст внес Яну Троянову в список «иноагентов». Перед этим актриса в интервью журналисту Юрию Дудю высказалась против войны в Украине, заявила о поддержке Алексея Навального и рассказала о том, что уехала из России. Вскоре сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли исчез из стримингового сервиса ТНТ.

Что означает включение человека список «террористов и экстремистов»

В список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга попадают сотни человек в месяц — и это настоящая гражданская смерть В РФ и правда так много «террористов и экстремистов»? А выйти из списка можно? 9 карточек