Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию российских активов

Власти Саудовской Аравии намекнули, что королевство может продать часть европейских долговых обязательств, если страны примут решение о конфискации замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, о своей позиции власти Саудовской Аравии сообщили в частном порядке представителям стран G7 в начале 2024 года. Один из собеседников агентства назвал эти предупреждения «завуалированной угрозой». Еще двое источников отметили, что саудовские чиновники в разговорах упоминали конкретно долговые обязательства, выпущенные Францией.

Bloomberg напоминает, что в мае-июне страны G7 рассматривали различные варианты использования замороженных активов. В итоге они решили направить прибыль от этих активов на поддержку Украины, хотя США и Великобритания настаивали на более «смелых вариантах». При этом против конфискации выступали некоторые европейские страны, на позицию которых, как считают собеседники агентства, могло повлиять предупреждение Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, по данным Bloomberg, может владеть французскими и другими европейскими облигациями на десятки миллиардов евро. Их продажа, вероятно, не оказала бы существенного влияния на рынок, однако европейские чиновники опасались, что примеру королевства могли бы последовать и другие страны.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены активы Банка России примерно на 260 миллиардов евро. Большая часть средств (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В мае страны ЕС утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Ожидается, что они ежегодно будут приносить около пяти миллиардов евро прибыли. В июне страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов.