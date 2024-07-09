Правительство Украины выделило более двух миллионов евро на восстановление детской больницы «Охматдет», поврежденной из-за ракетного удара

Правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета на первоочередные восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве, поврежденной в результате попадания российской ракеты. Об этом 9 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на восстановление больницы также направят 100 миллионов гривен, собранные в пользу «Охматдета» через платформу United24.

По словам премьер-министра, каждой семье с детьми, пострадавшей в результате российской атаки, власти Украины вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) выделят помощь в размере на каждого члена семьи.

Шмыгаль добавил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского врачей «Охматдета» и пациентов-детей переведут в Киевские областные клинические больницы № 1 и № 2.

Проект «Давайте» — это помощь мирным украинцам, пострадавшим от войны. Если вы не в России, присоединяйтесь к сбору пожертвований. Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки»), пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Российские войска 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. При атаке повреждения получило здание детской больницы «Охматдет» в Киеве, в которую, по версии украинского следствия, попала российская ракета X-101 (это подтверждают видеозаписи атаки). По данным властей, в «Охматдет» погибли два человека и пострадали 32. По последним данным ГСЧС Украины, всего в результате атаки по Киеву погибли 32 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали 120 человек, в том числе 10 детей.

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