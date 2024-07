Британская рок-группа Editors анонсировала выступление в Казахстане на фестивале Park Live, который спонсирует «Яндекс». После критики в соцсетях музыканты отменили концерт

Британская рок-группа Editors отказалась от участия в музыкальном фестивале Park Live, который в сентябре пройдет в Алматы. Об этом говорится в соцсетях группы.

О том, что Editors выступят на Park Live, спонсором которого выступает «Яндекс», стало известно утром 8 июля, анонс об этом появился на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте». Позднее пост был удален. Новость о приезде Editors на фестивале распространяли казахстанские СМИ.

В сообщении группы говорится, что она «вела переговоры» о выступлении на фестивале.

«Но теперь, когда нам сообщили, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия. Мы надеемся приехать в Казахстан в будущем, при других обстоятельствах», — заявили музыканты.

В инстаграме группы в комментариях под одним из последних постов можно заметить многочисленные критические сообщения по отношению к музыкантам из-за того, что группа выступит на фестивале.

Пользователи, в частности, пишут на английском языке: «Фестиваль, спонсируемый россиянами, — хороший выбор. Не забудьте помыть руки после получения кровавых денег», «А вы знаете, что такое „Яндекс“? Российская компания», «Только что посмотрел новости о вашем концерте, который спонсирует „Яндекс“. Как здорово жить в иллюзии и при деньгах, да? Никакого больше уважения к вам», «Вы спонсируете смерть. Стыд!»

Музыкальный фестиваль Park Live с 2013 по 2019 год проходил в Москве. На нем выступали многие западные звезды — The Prodigy, Gorillaz, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, The Killers, System of a Down. В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2022-2023-м — из-за российского вторжения в Украину и последовавшего отказа иностранных артистов от гастролей в РФ. В 2024 году фестиваль объявил о возвращении, на этот раз он пройдет в Алматы. Спонсором Park Live значится компания «Яндекс».

Одним из хедлайнеров фестивале в 2024 году станет британская группа Placebo. В комментариях в соцсетях группу раскритиковали за планы выступить на фестивале. Группа не отменяла свое выступление на Park Live.

