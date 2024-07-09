В киевской больнице «Охматдет» спасают детей с тяжелыми заболеваниями. Вот четыре истории Теперь эта больница частично разрушена из-за российского ракетного удара

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

При обстреле Киева 8 июля российская ракета в один из корпусов «Охматдета» — самой большой многопрофильной детской больницы Украины и одного из старейших госпиталей страны. Ежегодно в этой больнице проходят лечение до 18 тысяч детей, в том числе с редкими и тяжелыми заболеваниями. Там проводят консультации более чем 279 тысячам пациентов, там проходят более 10 тысяч операций в год. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину «Охматдет» продолжает принимать детей, в том числе пострадавших при обстрелах. Владимир Зеленский назвал «Охматдет» одной из самых важных детских больниц не только в Украине, но и в Европе. «Медуза» пересказывает четыре истории детей, которым оказали помощь в этой больнице. Эти истории были опубликованы в ее соцсетях в течение июня 2024 года.

История трехлетней Соломии, которая попала в реанимацию «Охматдета» с тяжелой пневмонией

Первые симптомы заболевания появились у трехлетней Соломии из Житомирской области 12 апреля. У девочки поднялась температура, которая только продолжала расти. В итоге ребенок оказался в отделении интенсивной терапии местной больницы. У девочки появились боли в животе, рвота, начали отказывать жизненно важные органы.

«У моей дочери было слишком быстрое развитие заболевания. Вероятность того, что она выживет, была крайне низкой. В поисках спасения мы узнали о столичном «Охматдете», куда решили обратиться. Хотя нам не давали гарантий, что мы сможем доехать до Киева, все равно рискнули ухватиться за последний шанс», — рассказала мать девочки Людмила.

В киевскую больницу ребенок поступил с крайне тяжелой пневмонией и сильным поражением легких. В отделении анестезиологии и интенсивной терапии «Охматдета» девочку подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации ( ).

Врач-анестезиолог Станислав Школьный рассказал, что аппарат ЭКМО для Соломии попросили у коллег из Центра детской кардиологии и кардиохирургии, поскольку к аппарату отделения интенсивной терапии уже был подключен еще один пациент. По словам врача, аппарат ЭКМО не лечит, но дает время разобраться, что привело к развитию пневмонии и как это вылечить. «Но это с колоссальными рисками, мы меняем нормальную физиологию пациента, переворачиваем ее с ног на голову», — отметил Школьный.

Даже на поддержке аппарата ЭКМО шансы на выживание Соломии были низкими, отмечают в больнице. Девочка была подключена к ЭКМО 15 дней, и все это время команда врачей постоянно была рядом. «Обычно, когда ты запускаешь такой кейс, ты в больнице почти живешь, 24/7 на телефоне, всегда должен быть в зоне досягаемости в случае, если нужно подъехать. На этот раз параллельно у нас [на ЭКМО] находились два пациента, то есть работа умножается на двоих. Кроме этого, мы выполняем еще и текущую работу», — рассказал Школьный.

Пока девочка была подключена к ЭКМО, на фоне инфекционно-токсического шока у нее развилось острое поражение почек и печени. Около двух недель врачи из разных отделений проводили дополнительные процедуры в комплексе с ЭКМО, восстановив функции поврежденных органов девочки. Заведующий отделением острых интоксикаций Александр Урин рассказал, что к процессу лечения Соломии врачи «Охматдета» также привлекли специалистов из Европы и США, помогавших консультациями и расходными материалами.

Через 34 дня пребывания в реанимации Соломия больше не нуждалась в кислородной поддержке, и ее перевели в отделение педиатрии. К 4 июня, когда больница опубликовала историю девочки, она почти полностью восстановилась.

Как помочь пациентам «Охматдета»

Как помочь детям, которые лечатся в больнице «Охматдет» Вот несколько возможностей

Как помочь пациентам «Охматдета»

Как помочь детям, которые лечатся в больнице «Охматдет» Вот несколько возможностей

История 11-летнего Сашко, который лишился ноги во время обстрела

В январе 2024 года 10-летний Сашко и его двоюродная сестра Алина пошли в магазин в родном селе Малый Бурлук Харьковской области и попали под российский обстрел. Один из снарядов упал рядом с детьми — они получили тяжелые травмы. «Мальчик до сих пор вспоминает, как держал свою оторванную ногу, прижатую к телу, чтобы не истечь кровью», — рассказали в больнице.

С места обстрела детей эвакуировали украинские военные, которые оказали раненым первую помощь и повезли их навстречу бригаде скорой помощи. Сашко выжил. Алина умерла в реанимации через 10 дней после обстрела.

Сашко перенес много операций в Харькове, потом его перевели на лечение и реабилитацию в «Охматдет». В киевской больнице мальчика еще несколько раз прооперировали, после чего он начал заниматься с физическим терапевтом и психологом.

К 7 июня, когда была опубликована его история, Сашко провел в «Охматдете» более трех месяцев. За это время он завел новых друзей, отпраздновал свое 11-летие, сменил прическу и познакомился со знаменитостями, посещавшими госпиталь. Сейчас мальчик находится во Львове.

Об украинской медицине во время войны

Украинские врачи из-за войны сталкиваются с экстраординарными проблемами — и решают их «Медуза» изучила научные статьи, в которых они описывают свой новый и очень страшный опыт (среди прочего это травмы гениталий и осколки снарядов в артерии)

Об украинской медицине во время войны

Украинские врачи из-за войны сталкиваются с экстраординарными проблемами — и решают их «Медуза» изучила научные статьи, в которых они описывают свой новый и очень страшный опыт (среди прочего это травмы гениталий и осколки снарядов в артерии)

История двойняшек, которые родились с весом 720 и 730 граммов

Сестры Соломия и Мирослава, которым сейчас пять месяцев, родились в Сумах преждевременно с весом 720 и 730 граммов. С рождения они находятся в реанимации в разных больницах Украины — они не могут самостоятельно дышать. Врачи в Сумах также диагностировали у них ретинопатию — поражение сетчатки глаза, которое может привести к потере зрения.

Соломия первой оказалась в «Охматдете» из-за необходимости экстренного лечения ретинопатии. Вскоре ее сестру также перевели в киевский госпиталь, где девочек поместили в отделение интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей. В «Охматдете» двойняшкам диагностировали цитомегаловирусную инфекцию, требовавшую длительного лечения. Эта инфекция, отмечают в больнице, характеризуется множеством проявлений — от бессимптомного течения до тяжелых форм с повреждением внутренних органов и центральной нервной системы новорожденных. Кроме того, у Мирославы развилась пневмония. В «Охматдете» девочкам, помимо прочего, установили центральные венозные катетеры.

Мирослава на момент публикации поста в телеграме больницы (20 июня) еще не начала дышать самостоятельно, а ее сестру Соломию уже перевели на совместное пребывание с мамой, с которой работают психологи больницы. Обе девочки находятся на зондовом питании и продолжают лечение, в том числе с физическим терапевтом отделения реабилитации.

История 16-летней Соломии, которая более двух лет находится в «Охматдете»

27 июня в соцсетях киевской больницы появился еще один пост: врачи и сотрудники «Охматдета» поздравили с днем рождения одну из пациенток — 16-летнюю Соломию.

«Сегодня у Соломийки день рождения — ей исполнилось 16 лет. Но в этот день она не может пригласить друзей за праздничный стол, уехать на отдых или отправиться в развлекательный центр. Ведь свои именины девочка проводит в больнице «Охматдет». <…> Соломиичка, команда «Охматдета» поздравляет тебя с праздником! Желаем воплощения всех мечтаний, здоровья, добра и мира. Мы все любим тебя и восхищаемся тобой», — говорится в сообщении.

Девочка родилась со спинномозговой грыжей — врожденным пороком опорно-двигательного аппарата. С детства у нее не работают органы тазового дна, она не может ходить. Когда девочке было восемь лет, ее семья узнала, что у Соломии также хроническая почечная недостаточность третьей стадии.

В январе 2022 года девочка переболела ковидом, почки совсем перестали работать. Вскоре началась война, и Соломия смогла попасть к врачу в своей родной Ровенской области лишь через несколько месяцев после ухудшения состояния, когда ситуация уже была критической. В итоге ребенка отправили в «Охматдет», где она находится на лечении уже больше двух лет и надеется на пересадку почки.

«Когда мы приехали в «Охматдет», у нас был стресс. Мы не могли поверить, что Соломийка будет находиться на диализе. Но как мы поразились, когда 1 июня увидели настоящее шоу в больнице. Концерты, развлечения, больничные клоуны, аквагрим. Никогда такого не встречали. Но в такой обстановке мы с дочерью смогли хоть немного забыть о проблемах», — рассказала о первых днях в больнице мать девочки Оксана.

До обстрела 8 июля Соломия находилась в отделении интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций и трижды в неделю проходила процедуру . При обстреле 8 июля корпус «Охматдета», где дети проходили диализ, был полностью разрушен. На выходных они с мамой ездили домой в Ровенскую область повидать младших брата и сестру Соломии, а также домашних животных семьи: кролика, кота и морскую свинку. Что стало с девочкой после обстрела, неизвестно.

«Соломийка очень хорошая, красивая и умная девочка. Она обожает учиться и рисовать котиков. Всегда посещает мероприятия в «Охматдете», у нее много друзей, — говорилось в поздравительном посте больницы. — А накануне своего дня рождения девочка поделилась самыми большими желаниями: «Мечтаю о пересадке почки, вернуться домой и погладить моих животных, и наконец попить водички»».

Проект «Давайте» — это помощь мирным украинцам, пострадавшим от войны. Если вы не в России, присоединяйтесь к сбору пожертвований. Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки»), пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.