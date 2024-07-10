Литва наложила рекордный штраф на криптокомпанию Payeer за обход санкций против России

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций против России и отмывании денег с участием российских клиентов. Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в стране в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в Литве криптосервис начал в январе 2023 года, когда у его одноименного предшественника, зарегистрированного в Эстонии, отозвали лицензию.

В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, в основном гражданам РФ, осуществлять транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из России услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.

За полтора года клиентами Payeer стали не менее 213 тысяч человек, а выручка компании превысила 164 миллиона евро, отмечается в заявлении МВД. «Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в ведомстве.

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