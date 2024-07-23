Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии за пост об убийствах в Буче

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор писателю и журналисту Михаилу Зыгарю по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Судья Евгения Козлова назначила ему 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Поводом для уголовного преследования стал пост в инстаграме Зыгаря об убийствах мирных украинцев в городе Буча. «Буча это город-спутник Киева, откуда ушли российские войска — и оставили повсюду трупы мирных жителей, многие из них со связанными за спиной руками. А выжившие рассказывают о массовых изнасилованиях», — говорится в этой публикации.

Адвокат Зыгаря Ильнур Шарапов в ходе прений в суде настаивал на том, что вина журналиста не доказана, а события в Буче были расследованы и подтверждены ООН. Судья Козлова эти рассуждения слушать не захотела, заявив: «Мы не занимаемся расследованием событий в городе Буча». Для вынесения приговора ей понадобилось 13 минут, отмечает «Медиазона».

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Михаил Зыгарь находится за пределами России. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил писателя «иностранным агентом». Зыгарь пытался оспорить этот статус, но в марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. Примерно в это же время полицейские пытались оштрафовать Зыгаря по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), однако Псковский городской суд отказался рассматривать дело, писала «Медиазона».

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