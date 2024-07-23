Беспилотники атаковали паром в порту «Кавказ». Один человек погиб, есть пострадавшие
Источник: Вениамин Кондратьев
Украинские беспилотники утром 23 июля атаковали паромное судно в порту «Кавказ», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, в результате атаки произошло «локальное» возгорание, угрозы распространения огня нет.
Кондратьев также сообщил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть один погибший и несколько пострадавших.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 23 июля силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. По два дрона перехвачены в Брянской и Белгородской областях, еще 21 беспилотник уничтожен над территорией аннексированного Крыма и акваторией Черного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за вечер и ночь от атак дронов ВСУ пострадали пятеро местных жителей.