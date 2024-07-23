Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил публично после назначения послом в Великобритании Он заявил, что в Украине идет война «переходного периода», которая «формирует новые правила»

Jordan Pettitt / PA / AP / Scanpix / LETA

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который теперь занимает пост посла Украины в Великобритании, выступил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне. Это первое публичное выступление Залужного после начала работы на новой должности. Текст своей речи он опубликовал в телеграм-канале. В ней бывший главком рассуждает о том, что демократические страны должны «проснуться» и решить, как защитить своих граждан, а общество в случае войны должно быть готово отказаться от части свобод. По мнению Залужного, технологические изменения, произошедшие за время войны России с Украиной, определят «очертания войн» в нынешнем веке.

В своем выступлении Залужный заявил, что опыт украинской борьбы будет «полезен всем, кто ищет путь к миру». По его мнению, свободные и демократические страны должны «проснуться и подумать о том, как защитить своих граждан». Он отметил, что необходимо избегать войн, но если они все же начались, то к ним надо быть готовыми.

Пожалуй, самая сложная и важная составляющая — это готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между властью и народом. Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне привлекаются военные и другие государственные ресурсы. Среди таких ресурсов — экономика, финансы, население и союзники. Подобные действия, конечно, повлияют на политические процессы в государстве.

Бывший главком считает, что война за свободу в одной стране «должна стать политикой выживания демократии в других свободных странах».

Он считает, что армии демократического государства «всегда трудно бороться с армией феодала», так как враг считает демократию самой большой слабостью и старается использовать ее. В своей речи Залужный сказал, что 24 февраля 2022 года украинцы «вступили в жестокую битву с извечным врагом» и «благодаря жизням простых украинцев» завоевали шанс победить.

По его словам, изменения во время российско-украинской войны определят «очертания войн и военного искусства» в XXI веке, а также станут «фундаментом всей глобальной безопасности будущего».

До недавнего времени можно было с уверенностью говорить, что беспилотные системы являются основной причиной изменения стратегий, форм и методов применения. Но уже сегодня в концепцию новой стратегии ведения войны, вероятно, необходимо ввести более широкое понятие — технологии. <…> Проще говоря, сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации. В то же время я абсолютно согласен, что российско-украинская война — это еще не война будущего. Это всего лишь война переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила.

Он отметил, что научно-технический прогресс «вывел на поле боя технологии, которые, вероятно, станут решающими в этой войне» и заложат основу «глобальной безопасности будущего». По его мнению, теперь вопрос в том, кто их освоит быстрее — «демократический мир или мир тирании».

Залужный также заявил, что «если рассматривать технологии как ресурсы, то на сегодняшний день, в силу разных причин, ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно овладеть ими в ближайшее время», поэтому «единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в военных действиях».

По его мнению, именно в Украине сегодня «находят пути для выживания и создают технологии, но, по понятным причинам, не могут их масштабировать». При этом у партнеров Украины «есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их проверки». «Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс, ведь время больше не работает на нас», — заключил он.

Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства армии, Залужный был отправлен в отставку. Перед отставкой Залужного украинские и западные СМИ несколько месяцев сообщали о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ. 8 мая президент Украины уволил Залужного с военной службы и назначил послом Украины в Великобритании.

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