Власти Москвы начнут платить почти по два миллиона рублей за контракт с Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым устанавливается единовременная дополнительная выплата для тех, кто заключит с Минобороны России контракт о прохождении военной службы. Выплата составит 1,9 миллиона рублей, сообщает столичная мэрия.

В мэрии уточнили, что выплату смогут получить те, кто будет отобран городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.

Московские власти заявили, что сохранят все ранее установленные городом меры поддержки участников « » и членов их семей, включая ежемесячную выплату из столичного бюджета военнослужащим из Москвы в размере 50 тысяч рублей.

«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — говорится в сообщении мэрии.

В последнее время в некоторых российских регионах увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В частности, в Краснодарском крае она теперь составляет миллион рублей, в Дагестане — 500 тысяч рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам проекта , с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участвующим в войне с Украиной российским военнослужащим, а также раненым и родственникам погибших солдат могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма соответствует 1,4-1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год.

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