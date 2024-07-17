За год выплаты российским военным и их родственникам составили сумму, эквивалентную 1,5% ВВП

С июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участвующим в войне с Украиной российским военнослужащим, а также раненым и родственникам погибших солдат могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей, подсчитал проект .

Такая сумма, объясняют авторы подсчета, складывается из 1,55-1,8 триллиона рублей ежемесячных выплат военнослужащим (включая единовременные выплаты за заключение контракта) и примерно 1,2 триллиона выплат за ранения, увечья и гибель.

Общая сумма выплат соответствует 1,4-1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год и 3,4-3,7% всех потребительских расходов россиян в 2023 году.

«В рассматриваемый 12-месячный период совокупные потребительские расходы россиян выросли примерно на 8 триллионов рублей, а прирост вкладов составил около 4,5 триллиона. Как видно из этих расчетов, доходы российских граждан (военнослужащих и их наследников) от войны играют существенную роль в поддержании высоких темпов роста потребления и накоплений — наряду с ростом зарплат, на котором в большей степени сосредоточено внимание экономистов», — отмечают авторы исследования.

По итогам 2023 года на банковских счетах россиян стало значительно больше денег — примерно на 18% по сравнению с концом 2022 года. В подавляющем большинстве регионов количество денег на счетах росло примерно теми же темпами, что и в среднем по стране, или даже медленнее. Однако примерно в десятке регионов России темпы прироста были больше 25% (в среднем по сравнению с теми же месяцами 2022-го). По мнению экономистов, это связано с выплатами контрактникам и мобилизованным, а также компенсациями семьям погибших и раненых.

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