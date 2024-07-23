Приложение Avito пропало из App Store

Приложение сервиса объявлений Avito стало недоступно для скачивания в App Store.

«Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — говорится в сообщении сервиса.

Avito посоветовал тем, у кого не установлено приложение, пользоваться мобильной версией сайта.

В магазине приложений Google Play приложение Avito доступно.

В декабре 2023 года под санкции попал российский бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний, напоминает «Коммерсант». Издание отметило, что ограничения затронули структуры основанного Тавриным инвестиционного холдинга Kismet Capital Group, который с октября 2022 года владеет Avito. Связано ли это с недоступностью Avito, неизвестно.