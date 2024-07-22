МВД предложило создать «банк данных на лиц, выехавших за пределы РФ»
МВД России разработало проект новой стратегии противодействия экстремизму. Текст подготовленного указа президента опубликован на портале правовой информации, документ находится на стадии обсуждения и пока не принят.
Как обратило внимание издание «Важные истории», в своем проекте МВД для противодействия экстремизму предлагает создать базу данных россиян, уехавших из страны.
Этот пункт содержится в статье 35, где перечислены «основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму и меры по ее реализации». В тексте сказано, что одним из направлений «в области правоохранительной деятельности» будет:
создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств.
Из проекта новой стратегии неясно, что такое «центры недружественных государств», какие данные будет содержать база и кого станут в нее вносить.
В действующей стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, принятой 29 мая 2020 года, база данных уехавших из России не упоминается.
В одном из агрегаторов утекших баз данных о россиянах, как обнаружило в июле «Агентство», содержится информация о людях, уехавших из России в 2022-2024 годах. В базе уехавших перечислены такие данные, как имя, фамилия, отчество, дата выезда, а также указана причина, почему человек уехал. «Агентство» нашло три варианта причин отъезда: «начало СВО», «объявление мобилизации» и «мятеж ЧВК Вагнер».
После начала войны из России уехали и не вернулись 650 тысяч человек, выяснило издание The Bell, проанализировавшее данные миграционных и статистических органов нескольких десятков стран, популярных у россиян.