«Агентство» нашло в агрегаторе баз данных списки россиян, уехавших после начала войны и объявления мобилизации

В одном из агрегаторов утекших баз данных о россиянах появились списки покинувших страну в 2022–2024 годах, обнаружило «Агентство».

В базе уехавших, как выяснило издание, помимо имени, фамилии, отчества и даты выезда, указана также причина. «Агентство» нашло три варианта причин отъезда из России: «начало », «объявление мобилизации» и «мятеж ЧВК Вагнер».

В службе поддержки агрегатора («Агентство» его не называет) пояснили, что «данный массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца, когда началась СВО, мобилизация и наступление Пригожина». «Информация о физических лицах, которые покинули пределы страны пешим, морским, автомобильным путем у нас тоже учтена», — добавили в поддержке. База сформирована сотрудниками агрегатора, уточняет «Агентство».

При этом, как отмечает издание, в базе есть неточности. «Агентство» проверило около 10 человек, и выяснило, что в двух случаях неверно указана дата отъезда: в причинах был указан мятеж Пригожина, который произошел уже через год после того, как люди покинули страну. Также в базе не оказалось двух человек, которые уехали из России и вернулись обратно менее чем через два месяца. Но при этом «Агентство» нашло в базе тех, кто уехал и вернулся позже, чем через два месяца.

«Медуза» также обнаружила в одном из агрегаторов под названием «Покинувшие РФ 2022–2024» (такое же название приводит «Агентство»). В одном из проверенных «Медузой» случаев в базе нашелся человек, уехавший из России около 10 лет назад, в качестве причины отъезда указана «СВО». Человек, о котором идет речь, до начала войны посещал Россию, но в последний раз выехал из страны 2 марта 2022 года — и эта дата в базе указана верно.

«Агентство» отмечает, что не располагает информацией о том, когда точно была сформирована база уехавших из страны, но предполагает, что ее создали в последние три месяца.

Утекшие базы данных, как утверждал журналист Андрей Захаров, в том числе используют сотрудники МВД, которые таким образом могут деанонимизировать пользователей телеграма. В 2023 году, по данным Захарова, региональные управления МВД в Чечне, Амурской области и Камчатском крае заключили контракты на поставку системы «Инсайдер», которая позволяет использовать утекшие базы данных россиян.