Журналист Андрей Захаров рассказал, что МВД трех регионов России заключили госконтракты на закупку системы для деанонимизации пользователей телеграма

Региональные управления МВД в Чечне, Амурской области и Камчатском крае в 2023 году заключили контракты на поставку системы «Инсайдер», которая позволяет использовать утекшие базы для деанонимизации пользователей телеграма, пишет журналист Андрей Захаров.

Работа системы «Инсайдер» основана на данных утекших в интернет баз с номерами мобильных телефонов. Они, в свою очередь, сопоставляются с id в телеграме (это уникальный идентификационный номер аккаунта), что позволяет силовикам узнать имена, адреса, места работы и другую информацию о пользователях из тех же утекших баз, поясняет Захаров. По данным Захарова, в базе «Инсайдера» более 76 миллионов номеров. Кроме того, «Инсайдер» может искать по ключевым словам в публичных чатах в телеграме.

Правоохранительные органы заказывают «Инсайдер» в составе системы мониторинга соцсетей «Демон Лапласа», которая позволяет следить за группами в соцсетях и искать активистов, а также любые сообщения по заданной тематике.

В числе гражданских заказчиков системы, как пишет Захаров, есть правительства Псковской и Орловской областей. Кроме того, часть закупок систем мониторинга управлениями МВД, по мнению журналиста, может быть скрыта. В среднем одна лицензия на использование системы «Демон Лапласа» обходится в 500 тысяч рублей, уточняет Захаров.

Журналист отмечает, что при этом у силовиков могут быть и собственные системы, разработанные с участием государства, в которых есть все известные номера россиян из баз сотовых операторов. Захаров допускает, что там же может быть реализован механизм их сопоставления с id в телеграме. Достоверно о наличии таких систем ему неизвестно.

Создателем системы «Демон Лапласа» называют 42-летнего провластного активиста Евгения Венедиктова, занимавшего в начале 2010-х годов пост заместителя координатора московского отделения ЛДПР. Сам он говорил, что его цель — «очистить социальные сети от пропаганды ненависти и вражды». На запрос о комментарии Захарову Венедиктов не ответил.

В декабре 2023 года Захаров рассказывал о пользователе телеграма, оштрафованном по статье о «дискредитации» армии из-за комментария. Силовики вычислили его с помощью бота для деанонимизации. Суд принял в качестве одного из аргументов скрин из бота, связывающий номер телефона с аккаунтом в мессенджере.

В начале декабря 2023 года в Госдуму внесли пакет поправок к административному кодексу, предусматривающих ужесточение ответственности за утечки персональных данных. В конце января 2024 года депутаты одобрили их в первом чтении.

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