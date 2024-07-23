Мосгорсуд отменил приговор бывшему сотруднику МВД по делу о «фейках». Ему дали семь лет колонии из-за телефонных бесед, подслушанных следователем
Мосгорсуд отменил приговор бывшему сотруднику полиции Москвы Семиэлю Веделю (Сергей Клоков), осужденному на семь лет колонии по делу о распространении «фейков» об армии. Дело отправили в прокуратуру, сообщил 23 июля ТАСС его адвокат Даниил Берман. Он отметил, что суд оставил Веделя под арестом.
Перовский районный суд Москвы в апреле 2023 года приговорил бывшего капитана внутренней службы МВД, техника московского управления полиции Семиэля Веделя к семи годам колонии общего режима.
Семиэль Ведель — уроженец украинского города Буча в Киевской области, он более 20 лет работал в московской полиции на должностях водителя, техника и других.
По версии обвинения, в марте 2022 года Ведель трижды обсудил со знакомыми по телефону войну в Украине и сообщил информацию, которая не соответствует официальной позиции Минобороны РФ. В частности, он говорил, что российские военные убивают мирных жителей, указывал, что в Украине нет «нацистов», называл Россию «страной-убийцей», а аннексию Крыма — «геноцидом».
Следствие посчитало разговоры Веделя по телефону публичными, поскольку их прослушивал следователь. Прослушку установили из-за уголовного дела об убийстве трех милиционеров, совершенном при побеге подследственного более 20 лет назад.
Веделя арестовали 18 марта 2022 года. Он стал первым фигурантом дела по статье о «фейках» об армии, которого отправили под стражу.