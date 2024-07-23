В Госдуме предложили без суда отправлять военных на гауптвахту за использование смартфона

Комитет Госдумы по обороне предложил поправки к законопроекту, который позволяет отправлять под арест военнослужащих без судебного решения. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Речь идет о законопроекте, который был принят в первом чтении еще в марте 2023 года. Он дает право командирам воинских частей и военным комендантам гарнизонов применять к военнослужащим меры дисциплинарного взыскания, а именно — отправлять на . Сейчас такое решение может принять только гарнизонный суд.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправки, увеличивающие количество оснований для ареста. Среди них — нарушение запрета иметь при себе во время несения службы электронные изделия «бытового назначения», в которых могут храниться аудио-, фото- и видеоматериалы, а также которые имеют функцию геолокации. К таким устройствам, в частности, относится смартфон.

Отправлять на гауптвахту на срок до 10 суток также предлагается за публикацию в интернете или СМИ данных, которые могут определить принадлежность военных к ВС РФ, а также за распространение информации о деятельности органов военного управления, воинских частей и так далее.

В законопроекте, принятом в первом чтении, говорилось, что отправить под дисциплинарный арест без суда можно только за самовольное оставление воинской части, неявку на службу, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, умышленное и неумышленное уничтожение военного имущества и многие другие.

«Медиазона» обращает внимание, что использование смартфонов и публикации про службу в интернете уже были в списке «грубых дисциплинарных проступков», за которые назначают аресты, но делали это военные суды. В пояснительной записке депутаты обосновывали необходимость закона тем, что транспортировка провинившегося военнослужащего в суд требует много времени и ресурсов, что делает этот способ поддержания воинской дисциплины неэффективным в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется 23 июля. После того, как о новых поправках написали СМИ, Картополов заявил, что «речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы», а законопроект направлен на «обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений».

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