В Госдуму внесли законопроект, разрешающий без суда отправлять под арест военнослужащих

Депутаты Андрей Картополов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отправлять под арест военнослужащих без судебного решения. Внимание на это обратил телеграм-канал «Военный омбудсмен».

Согласно документу, командиров воинских частей и военных комендантов гарнизонов предлагается наделить правом применять к меры дисциплинарного взыскания, а именно — отправлять на . Сейчас такое решение может принять только гарнизонный суд.

Срок дисциплинарного ареста за один или несколько грубых дисциплинарных проступков предлагается ограничить десятью днями. В список проступков, за которые можно оказаться на гауптвахте, депутаты включили: самовольное оставление воинской части, неявку на службу, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, умышленное и неумышленное уничтожение военного имущества и многие другие.

В пояснительной записке депутаты обосновывали необходимость закона тем, что транспортировка провинившегося военнослужащего в суд требует много времени и ресурсов, что делает этот способ поддержания воинской дисциплины неэффективным в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

«Военный омбудсмен» отмечает, что законопроект противоречит 56 статье Конституции РФ, устанавливающей, что арест без судебного решения возможен только в случае введения чрезвычайного положения. Депутаты же в пояснительной записке ссылаются на 55 статью, в которой говорится, что «права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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