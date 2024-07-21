Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное
Президент США Джо Байден объявил 21 июля, что не будет добиваться переизбрания на новый президентский срок. Сообщение об этом появилось в его аккаунте в соцсети X (бывший твиттер) 21 июля.
«Для меня было величайшей в жизни честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отступить и сосредоточиться исключительно на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока», — сказано в письме Байдена к американцам.
Джо Байден предложил, чтобы кандидатом в президенты от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. «Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — заявил Байден.
Дональд Трамп отреагировал на отказ Байдена от участия в выборах, назвав его «худшим президентом за всю историю страны». Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNN.
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена узнали о его решении незадолго до того, как президент США опубликовал свое письмо к американцам. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, пишет CNN, Джо Байден размышлял об этом последние пару дней. Многие рядовые сотрудники Белого дома узнали о принятом решении из опубликованного письма.
Высокопоставленные политики начали благодарить Байдена за его работу. Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом назвал Байдена «выдающимся президентом, вошедшим в историю», который «добился поразительных результатов для всех американцев». Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер похвалил Джо Байдена за то, что тот поставил «свою партию и наше будущее на первое место».
Джо Байден отказался от выдвижения на новый срок спустя почти месяц после того, как провалил дебаты с Дональдом Трампом. Байден и Трамп провели дебаты 27 июня и, по мнению экспертов и зрителей, их победителем стал кандидат от Республиканской партии. После этого представители Демократической партии, которую представляет Байден, начали призывать его отказаться от участия в предвыборной гонке. С такими призывами публично выступили более 30 американских конгрессменов. Байден при этом говорил, что собирается победить на выборах, намеченных на ноябрь.
Байден принял решение о выходе из президентской гонки, находясь на самоизоляции из-за ковида. Белый дом сообщил 17 июля, что Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У президента наблюдаются «легкие симптомы» ковида. Байден самоизолировался в своем доме в штате Делавэр. 21 июля врач президента Кевин ОʼКоннор заявил, что состояние Байдена значительно улучшилось.
Это первый случай за несколько десятилетий, когда президент США отказался от участия в выборах, отмечает CNN. Телеканал сравнивает решение Байдена с тем, что в 1968 году 36-й президент США Линдон Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
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