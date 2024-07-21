Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное

Kent Nishimura / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден объявил 21 июля, что не будет добиваться переизбрания на новый президентский срок. Сообщение об этом появилось в его аккаунте в соцсети X (бывший твиттер) 21 июля.

«Для меня было величайшей в жизни честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отступить и сосредоточиться исключительно на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока», — сказано в письме Байдена к американцам.

Джо Байден предложил, чтобы кандидатом в президенты от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. «Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — заявил Байден.

Дональд Трамп отреагировал на отказ Байдена от участия в выборах, назвав его «худшим президентом за всю историю страны». Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNN.

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена узнали о его решении незадолго до того, как президент США опубликовал свое письмо к американцам. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, пишет CNN, Джо Байден размышлял об этом последние пару дней. Многие рядовые сотрудники Белого дома узнали о принятом решении из опубликованного письма.

Высокопоставленные политики начали благодарить Байдена за его работу. Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом назвал Байдена «выдающимся президентом, вошедшим в историю», который «добился поразительных результатов для всех американцев». Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер похвалил Джо Байдена за то, что тот поставил «свою партию и наше будущее на первое место».

Джо Байден отказался от выдвижения на новый срок спустя почти месяц после того, как провалил дебаты с Дональдом Трампом. Байден и Трамп провели дебаты 27 июня и, по мнению экспертов и зрителей, их победителем стал кандидат от Республиканской партии. После этого представители Демократической партии, которую представляет Байден, начали призывать его отказаться от участия в предвыборной гонке. С такими призывами публично выступили более 30 американских конгрессменов. Байден при этом говорил, что собирается победить на выборах, намеченных на ноябрь.

Байден принял решение о выходе из президентской гонки, находясь на самоизоляции из-за ковида. Белый дом сообщил 17 июля, что Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У президента наблюдаются «легкие симптомы» ковида. Байден самоизолировался в своем доме в штате Делавэр. 21 июля врач президента Кевин ОʼКоннор заявил, что состояние Байдена значительно улучшилось.

Это первый случай за несколько десятилетий, когда президент США отказался от участия в выборах, отмечает CNN. Телеканал сравнивает решение Байдена с тем, что в 1968 году 36-й президент США Линдон Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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