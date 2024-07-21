«Он должен немедленно уйти в отставку». Байден снялся с президентских выборов. Первые реакции Материал обновляется

Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

кандидат в президенты США

Обманщик Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться на пост президента и уж точно не годился для этой должности — и никогда не подходил для нее! Он добился поста президента только посредством лжи и фейковых новостей, не покидая своего подвала. Все, кто его окружал, включая его врача и сотрудников средств массовой информации, знали, что он не способен быть президентом, и он им не был. Теперь посмотрите, что он сделал с нашей страной. Миллионы людей пересекают нашу границу, полностью неконтролируемые и непроверенные, многие из них из тюрем, психиатрических учреждений, рекордное количество террористов. Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро возместим ущерб, который он причинил. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!

вице-президент США

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим. <…> Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал на протяжении всей своей службы: ставит американский народ и нашу страну превыше всего остального. <…> Его выдающиеся достижения не имеют себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, проработавших у власти два срока. <…> Я сделаю все, что в моих силах для объединения Демократической партии и нашей нации, чтобы победить Дональда Трампа».

спикер Палаты представителей

В этот беспрецедентный момент американской истории мы должны четко осознать то, что только что произошло. Демократическая партия убрала из бюллетеня кандидата от демократов всего за 100 дней до выборов. Признав недействительными голоса более 14 миллионов американцев, выбравших Джо Байдена кандидатом в президенты от демократов, самопровозглашенная «партия демократии» доказала прямо противоположное. <…> Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, то он не может быть и президентом. Он должен немедленно уйти в отставку.

лидер демократического большинства в Сенате

Джо Байден не только был великим президентом и великим законодательным лидером, но он действительно удивительный человек. Его решение, конечно, было нелегким, но он снова поставил свою страну, свою партию и наше будущее на первое место.

губернатор Калифорнии

Президент Байден был выдающимся президентом, который делал историю — лидером, который упорно боролся за трудящихся людей и добился поразительных результатов для всех американцев. Он войдет в историю как один из самых влиятельных и самоотверженных президентов. Спасибо, Джо Байден.

пресс-секретарь Кремля

До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей .

премьер-министр Польши

Господин президент Джо Байден, вы приняли множество трудных решений, которые сделали Польшу, Америку и весь мир безопаснее, а демократию и свободу — сильнее. Я знаю, что вы руководствовались тем же, объявляя об этом последнем решении. Возможно, самом сложном в вашей жизни.

губернатор Пенсильвании

Президент Байден — патриот, который с честью служил нашей стране в Сенате, в качестве вице-президента и одного из самых влиятельных президентов в современной истории. Президент Байден сделал невероятно много для продвижения нашей страны вперед, защиты нашей демократии и настоящей свободы.

президент Латвии

Политика еще никогда не была такой интересной.

внучка Джо Байдена

Сегодня я просто горжусь своим дедушкой, нашим президентом Джо Байденом, который служил нашей стране всей душой и с непревзойденным отличием. Он не только был, но и будет самым эффективным президентом за всю нашу жизнь, но, вероятно, уже зарекомендовал себя как самый эффективный и влиятельный государственный служащий в истории нашей страны. Он был в центре и оказал существенное влияние буквально на каждую крупную проблему, с которой сталкивалась наша страна и мир на протяжении 50 лет. Благодаря ему наш мир сегодня стал лучше во многих отношениях.

сенатор

Джо Байден служил нашей стране с честью и достоинством. Будучи первым президентом, который когда-либо стоял в пикете вместе с бастующими рабочими, он был главным сторонником рабочего класса в современной американской истории. Спасибо вам, господин президент, за все, что вы сделали.

бывший президент США и бывший госсекретарь США

Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее.

сенатор

За последние четыре года он добился многого — вернул рабочие места, противостоял крупным корпорациям и построил экономику, которая работает на всех нас. <…> . Он заслуживает благодарности за победу над Дональдом Трампом в 2020 году, и его самоотверженное решение сегодня дает нам лучший шанс сделать это снова в 2024 году. В то время как Дональд Трамп пытался разрушить нашу демократию, чтобы сохранить свою власть, Джо Байден добровольно отошел в сторону для того, чтобы защитить нашу демократию. Самоотверженные действия президента Байдена — это серьезный подарок народу Соединенных Штатов, и мы все должны не растратить его.

глава предвыборного штаба Республиканской партии

Наш президент недееспособен, демократы знали, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это. Избиратели не простят и не забудут окончательное предательство их доверия.

бывший президент США

Джо Байден был одним из самых влиятельных президентов Америки, а также моим дорогим другом и партнером. Сегодня нам также снова напомнили, что он патриот высшего класса. <…> В предстоящие дни мы будем путешествовать по неизведанным водам. Но я испытываю исключительную уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат. Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, процветающей и единой Америке, предоставляющей возможности каждому, будет полностью продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе.

лидер республиканского меньшинства в Сенате

Демократическая партия была занята тем, что попыталась перечеркнуть волеизъявление американского народа на первичных выборах по всей стране. Они продают открытые границы, высокие цены, климатический радикализм и мягкую политику в отношении преступности.

премьер-министр Великобритании

Я уважаю решение президента Байдена и надеюсь, что мы будем работать вместе до конца его президентства. Я знаю, что — как и на протяжении всей своей замечательной карьеры — он принимает решение, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучше для американского народа.

канцлер Германии

Мой друг Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало теснее, НАТО сильнее, а США — хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает признания.

бывший вице-президент США

На посту президента Джо Байден был и остается исключительным лидером. Он отвечает за разработку и подписание закона о наиболее значительных инвестициях в области климатических решений. Он помог нашей стране справиться с пандемией, положил начало экономическому восстановлению, которое создало хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев по всей стране, и восстановил позиции Америки за рубежом. Я знаю, что он еще не закончил служить американскому народу и продолжит служить этой стране с мудростью и достоинством в ближайшие месяцы. <…> Я приветствую его самоотверженное решение.

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