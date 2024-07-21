«В интересах моей партии и страны я должен отступить» Полное заявление Джо Байдена о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден сообщил 21 июля о выходе из президентской гонки. Свое заявление он обнародовал с соцсети X. «Медуза» приводит полную версию обращения Байдена к американскому народу.

Главное о решении Байдена

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное

Главное о решении Байдена

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное

Соотечественники,

За последние три с половиной года мы добились невероятного прогресса как нация.

Сегодня Америка обладает сильнейшей в мире экономикой. Мы сделали исторические инвестиции в переустройство нашей нации, в для людей старшего возраста и в расширение доступа к системе здравоохранения для рекордного числа американцев. Мы обеспечили миллион ветеранов, пострадавших от воздействия токсичных веществ. Провели первый за 30 лет закон о регулировании продажи огнестрельного оружия. Впервые назначили судьей Верховного суда США. И приняли самое значительное в мировой истории законодательство по борьбе с изменением климата. Америка никогда не была в лучшей позиции, чтобы быть ведущей мировой державой, чем сегодня.

Я знаю, что ни одно из этих достижений не было бы возможно без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, какая бывает раз в век, и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и уберегли нашу демократию. А еще мы вдохнули новую жизнь в отношения с нашими союзниками по всему миру и укрепили их.

Для меня было величайшей в жизни честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отступить и сосредоточиться исключительно на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока.

Я обращусь к нации позднее на этой неделе, чтобы сообщить больше деталей о своем решении.

А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто много работал, чтобы мое переизбрание на пост президента стало возможным. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она была экстраординарным партнером в этой работе. Я также выражаю сердечную признательность американскому народу за то, как вы верили в меня и доверяли мне.

Сам я верю сегодня в то же, во что и всегда: нет ничего, на что не способна была бы Америка, — когда мы делаем это все вместе. Мы просто должны помнить, что мы — Соединенные Штаты Америки.