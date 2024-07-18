Джо Байден снова заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении отмечается, что Байден «неоднократно вакцинирован», у него наблюдаются «легкие симптомы» ковида. Президент США вернется в штат Делавэр, где у него есть дом, там он самоизолируется и будет выполнять свои обязанности в полном объеме, отметили в Белом доме.

Врач Байдена уточнил, что днем 17 июля у президента начались насморк и кашель, он чувствовал «общее недомогание». В результате было принято решение сделать тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Сегодня днем я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания», — написал сам Байден в соцсети X (бывший Twitter).

Newsweek сообщает, что после положительного теста на коронавирус Байден отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе, которое должно было состояться 17 июля.

Джо Байден сдавал положительный тест на коронавирус в июле 2022 года. Тогда сообщалось, что президент США прошел полный курс вакцинации и дважды ревакцинирован, он испытывал легкие симптомы болезни. Через 10 дней он снова сдал положительный тест на коронавирус. Отрицательный тест на ковид президент США сдал 7 августа.