У Джо Байдена обнаружили ковид

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Тест 79-летнего президента США Джо Байдена на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Байден прошел полный курс вакцинации и дважды ревакцинирован, он испытывает легкие симптомы болезни и начал принимать медикаменты, говорится в сообщении.

Президент США изолирован и продолжает выполнять свои обязанности. Он общается с сотрудниками Белого дома по телефону и участвует в запланированных встречах по видеосвязи.

Как отмечается в сообщении, Байден сможет вернуться к личным встречам после того, как получит отрицательный результат теста на коронавирус.

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13-16 июля Джо Байден посещал страны Ближней Восток. В рамках поездки он, среди прочего, встретился с властями Израиля и Саудовской Аравии. 19 июля президент США и его супруга Джилл Байден встретились с первой леди Украины Еленой Зеленской.