Действующий президент США Джо Байден во время предвыборного митинга в штате Висконсин заявил, что остается в президентской гонке. Он выразил уверенность, что снова сможет победить Дональда Трампа, передает NBC News.

Он напомнил про дебаты с Трампом и отметил, что это было не лучшее его выступление.

«Но с тех пор было много слухов. Что собирается делать Джо? Собирается ли он остаться в гонке? Что он собирается делать? Вот мой ответ. Я участвую и собираюсь победить снова», — сказал Байден, выступая перед своими сторонниками в столице штата городе Мэдисон.

По словам Байдена, его пытаются вытеснить из предвыборной гонки.

«Позвольте мне сказать как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я собираюсь победить Дональда Трампа», — заявил он.

NBC News отмечает, что сначала Байден оговорился и сказал, что снова победит Трампа в 2020 году, но затем исправился и заявил: «Мы собираемся сделать это снова в 2024 году».

Незадолго до выступления Байдена на митинге The Washington Post сообщила, что группа спонсоров Демократической партии США, общественных деятелей и руководителей предприятий направила письмо в Белый дом с призывом к Джо Байдену сняться с президентских выборов.

По информации CNN, после неудачных дебатов с Трампом семья Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной кампании. Обсуждение, по словам собеседников телеканала, было сосредоточено не на том, следует ли Байдену выйти из гонки, а на том, как семья может помочь ему. Кроме того, на встрече обсудили, следует ли уволить кого-то из помощников, которые готовили Байдена к дебатам, и внести изменения в его предвыборный штаб.