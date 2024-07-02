Первый конгрессмен-демократ публично призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Ллойд Доггет (штат Техас) первым из демократов призвал Джо Байдена прекратить борьбу за пост президента США после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Об этом 2 июля сообщает Reuters.

«Признавая, что, в отличие от Трампа, президент Байден всегда в первую очередь заботился о стране, а не о себе, я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение о выходе [из предвыборной гонки]. Я с уважением призываю его сделать это», — заявил Доггетт.

The Hill отмечает, что после неудачного выступления на дебатах с Трампом ветераны Демократической партии, в том числе 44-й президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, выразили поддержку Байдену. При этом в кулуарах демократы обсуждали перспективу выхода Байдена из предвыборной гонки.

77-летний Доггетт на четыре года младше Байдена. Он работает в палате представителей с 1995 года.

В США 27 июня прошли первые дебаты кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена. Во время дебатов Байден запинался и, как отмечают наблюдатели, казалось, терял нить разговора. По мнению экспертов и зрителей, победителем дебатов стал Трамп.

После провала дебатов сторонники Байдена допустили, что ему придется сняться с выборов. В ответ в штабе президента США заявили, что он не будет выходить из предвыборной гонки. Сам Байден сказал, что «не молод», «не говорит так гладко, как раньше», но намерен победить на выборах. По данным CNN, семья Джо Байдена убеждает его продолжать предвыборную кампанию.

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