Новобранцы батальона ВСУ «Карпатская Сечь» готовятся к отправке на фронт в Донбассе Фотографии

Мобилизация в Украине, объявленная после начала полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года, не прекращалась и ее сроки неоднократно увеличивали (сегодня Рада продлила ее в 12-й раз, до 9 ноября). В середине мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, призванный восполнить потери украинской армии (ожидается, что в армию призовут несколько сотен тысяч человек). Президент Украины Владимир Зеленский говорил в феврале 2024-го, что за два года войны погибла 31 тысяча бойцов ВСУ. В недавнем интервью «Би-би-си» Зеленский сказал, что знает, сколько человек ежедневно теряет Украина, но не стал раскрывать точные данные. «Я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — заявил он.

Украинский фотограф Анатолий Степанов посетил расположение 49-го пехотного батальона «Карпатская Сечь» имени Олега Куцина недалеко от линии фронта в Донецкой области и запечатлел, как новобранцы, призванные в рамках мобилизации, готовятся к отправке на передовую.

19 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

фотохроника войны

ВСУ запустили проект по набору операторов беспилотников. Вот как это выглядит Фотографии

фотохроника войны

ВСУ запустили проект по набору операторов беспилотников. Вот как это выглядит Фотографии