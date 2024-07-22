ВСУ запустили проект по набору операторов беспилотников. Вот как это выглядит Фотографии

Минобороны Украины и Сухопутные войска ВСУ запустили во Львове проект по рекрутингу операторов дронов Drone Force. В рамках инициативы любой желающий может попрактиковаться на симуляторе по управлению беспилотниками. Drone Force проходил с 16 по 19 июля в Центре рекрутинга украинской армии, его участники могли выбрать подразделение для службы и подписать контракт.

По словам руководителя Центра рекрутинга во Львове Галины Пискорской, вакансия оператора беспилотных систем стала одной из самых востребованных. «В общей сложности в наш центр уже обратилось около двух тысяч человек. Фактически каждый второй, который рекрутировался, идет служить именно в направлении БПЛА — это и операторы дронов, и техники, и мастера», — рассказала она.

Сотрудники Центра рекрутинга во Львове Anastasiia Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Тестирование на авиасимуляторе в Центре рекрутинга во Львове Anastasiia Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Anastasiia Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Anastasiia Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

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