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Российским военным вручили премии за подбитые танки Abrams В церемонии участвовал священник. С плаката на стене на военных смотрел Белоусов. Фотографии
Источник: Meduza
Министерство обороны РФ объявило 16 июля о награждении военных за уничтожение американских танков M1 Abrams на фронте в Украине. Премии получили бойцы группировки войск «Центр», воюющие на авдеевском направлении в Донецкой области. Денежные выплаты по 500 тысяч рублей за танк выделила компания «Форэс» из Екатеринбурга.
Представитель компании Илья Потанин пообещал, что российские военные получат премии за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16, которые должны поступить на вооружение ВСУ этим летом. Вознаграждение за первый подбитый истребитель, по словам Потанина, составит 15 миллионов рублей.