Российским военным вручили премии за подбитые танки Abrams В церемонии участвовал священник. С плаката на стене на военных смотрел Белоусов. Фотографии

Министерство обороны РФ объявило 16 июля о награждении военных за уничтожение американских танков M1 Abrams на фронте в Украине. Премии получили бойцы группировки войск «Центр», воюющие на авдеевском направлении в Донецкой области. Денежные выплаты по 500 тысяч рублей за танк выделила компания «Форэс» из Екатеринбурга.

Представитель компании Илья Потанин пообещал, что российские военные получат премии за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16, которые должны поступить на вооружение ВСУ этим летом. Вознаграждение за первый подбитый истребитель, по словам Потанина, составит 15 миллионов рублей.

Церемония награждения российских военных. На стене висит плакат с фотографией нового министра обороны РФ Андрея Белоусова и его цитатой: «Ошибаться можно, врать нельзя». Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Православный священник участвует в церемонии награждения военных. Где именно это происходило, неизвестно. В Минобороны заявляли лишь, что церемония состоялась «в тыловом районе зоны проведения спецоперации» (специальной военной операцией власти РФ называют войну в Украине). Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военных награждал заместитель командующего группировки войск «Центр» по военно-политической работе генерал-майор Кирилл Кулаков, сообщало Минобороны. Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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