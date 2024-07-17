Бои за Часов Яр продолжаются. Раненых бойцов ВСУ оперируют прямо на фронте Фотографии
24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила держит оборону города Часов Яр под Бахмутом в Донецкой области, который российские войска пытаются захватить с апреля 2024 года. Сейчас, по словам украинских военных, линия фронта и основные боевые действия проходят по каналу Северский Донец-Донбасс, представляющему собой искусственную бетонную преграду для противника. Российская армия на этом участке фронта превосходит числом подразделения ВСУ.
Медики 24-й бригады оказывают помощь и оперируют раненых бойцов в стабилизационных пунктах, развернутых в полевых условиях. После первичной медицинской помощи пострадавших эвакуируют в прифронтовые зоны, где они получают полноценное лечение. Вот в каких условиях работают врачи под Часовым Яром.