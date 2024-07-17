Бои за Часов Яр продолжаются. Раненых бойцов ВСУ оперируют прямо на фронте Фотографии

24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила держит оборону города Часов Яр под Бахмутом в Донецкой области, который российские войска пытаются захватить с апреля 2024 года. Сейчас, по словам украинских военных, линия фронта и основные боевые действия проходят по каналу Северский Донец-Донбасс, представляющему собой искусственную бетонную преграду для противника. Российская армия на этом участке фронта превосходит числом подразделения ВСУ.

Медики 24-й бригады оказывают помощь и оперируют раненых бойцов в стабилизационных пунктах, развернутых в полевых условиях. После первичной медицинской помощи пострадавших эвакуируют в прифронтовые зоны, где они получают полноценное лечение. Вот в каких условиях работают врачи под Часовым Яром.

Раненый боец 24-й бригады на операционном столе в стабилизационном пункте под Часовым Яром, 9 июля 2024 года Oleg Petrasiuk / 24 ОМБр імені короля Данила / AP / Scanpix / LETA

Оказание первой медицинской помощи бойцам 24-й бригады Oleg Petrasiuk / 24 ОМБр імені короля Данила / AP / Scanpix / LETA

Oleg Petrasiuk / 24 ОМБр імені короля Данила / AP / Scanpix / LETA

Oleg Petrasiuk / 24 ОМБр імені короля Данила

Oleg Petrasiuk / 24 ОМБр імені короля Данила

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Фотохроника войны

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