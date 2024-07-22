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Война Восемьсот восьмидесятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июля читайте здесь.
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- «Начинаю понимать, что это билет в один конец». Как устроена служба в «Бермудском треугольнике» — бригаде российской армии, в которой погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных.
Главное за ночь и утро
- Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря. По данным ведомства, 47 дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Еще 17 беспилотников уничтожили над морскими акваториями.
- Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что за ночь ВСУ дважды пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Туапсе. В результате падения обломков одного из сбитых дронов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, он потушен. Никто не пострадал, утверждают в оперштабе.
- Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины. Он назвал решение американского президента сняться с президентской гонки «тяжелым, но сильным». «Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе остается не менее сложной, и мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии», — заявил президент Украины.
- МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион.Фото подозреваемого, обнародованное полицией, ранее публиковали украинские издания и телеграм-каналы. Соседи Ирины Фарион, убитой во дворе своего дома, рассказывали, что видели подозреваемого каждый день в течение двух недель до убийства. По их словам, он сидел на лавочке и наблюдал.
- Российские войска продвинулись в районе поселков Нью-Йорк и Южный на торецком направлении, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский телеграм-канал DeepState. Кроме того, российская армия вошла в село Железное, за которым начинается сам Торецк.