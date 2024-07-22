Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило 80 украинских дронов. В Туапсе атакован нефтеперерабатывающий завод

Дежурные силы ПВО в ночь на 22 июля перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей, заявило Минобороны РФ.

По утверждению военного ведомства, 47 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Еще 17 беспилотников уничтожили над морскими акваториями.

Обновлено. Позже утром Минобороны РФ заявило, что еще пять украинских дронов сбиты над Астраханской областью.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что за минувшую ночь ВСУ дважды пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Туапсе. В частности, в результате падения обломков одного из сбитых дронов произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание на площади 50 квадратных метров уже ликвидировано, пострадавших нет, утверждают в оперштабе.

Источник издания Hromadske заявил, что за атакой на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным телеграм-каналов, в Ростовской области под атакой находился город Морозовск. Издание «Астра» сообщает, что удар пришелся по военному аэродрому, где начался пожар.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что от падения обломков дронов «на нескольких участках произошло возгорание сухой растительности». Чиновник утверждает, что никто из местных жителей не пострадал, а все «ландшафтные пожары» уже оперативно ликвидированы.