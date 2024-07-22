Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках»

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» («Idel.Реалии»), гражданку России и США Алсу Курмашеву к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом 22 июля сообщает Associated Press, ссылаясь на представительницу суда Наталью Лосеву. Суд вынес такое решение на закрытом заседании 19 июля, об этом стало известно только сейчас.

В суде не раскрыли подробности о деле. Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что поводом для дела стала книга Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшая в ноябре 2022 года.

Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус заявил AP, что вынесенный приговор — это «насмешка над правосудием». «Единственный справедливый исход — немедленное освобождение Алсу из тюрьмы ее похитителями в России», — сказал медиаменеджер. «Пришло время, когда эта гражданка США, наша дорогая коллега, должна воссоединиться со своей любящей семьей», — добавил Капус.

Как отмечает Associated Press, суд вынес решение по делу Алсу Курмашевой в тот же день, когда Свердловский областной суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эванf Гершковича к 16 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

Журналистку Алсу Курмашеву арестовали в октябре 2023 года. Ее обвинили в неисполнении обязанностей «иностранного агента». Следствие посчитало, что Курмашева собирала сведения в области военно-технической деятельности РФ, поэтому должна была добровольно зарегистрироваться как «иностранный агент». О вынесении решения по этому делу не сообщалось.

Курмашеву ранее признали виновной по делу о неуведомлении о втором гражданстве. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

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