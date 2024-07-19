Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии строгого режима

Свердловский областной суд приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Гособвинение запрашивало для журналиста 18 лет лишения свободы.

По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». В прокуратуре утверждали, что журналист «соблюдал тщательные меры конспирации».

Гершкович вину по делу не признает.

Суд завершил судебное следствие за два заседания, они прошли в закрытом режиме 26 июня и 18 июля.

Во время второго заседания суда допросили депутата заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. После задержания Гершковича в марте 2023 года Вегнер рассказывал, что встречался с журналистом во время его визита на Урал. По его словам, корреспондента WSJ интересовало отношение людей к ЧВК Вагнера, работа «промышленных предприятий» и «вопросы, связанные с поддержкой населения в период ». Вегнер говорил, что Гершкович хотел «взять интервью у различных людей, как они нас называют, у патриотов».

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В поездке по Екатеринбургу Гершковича сопровождал пиарщик Ярослав Ширшиков. Он одним из первых сообщил об исчезновении журналиста (позднее выяснилось, что Гершкович задержан). Пиарщик рассказывал, что Гершкович планировал писать об отношении жителей Урала к вторжению в Украину и нападках основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на директора музея истории Екатеринбурга. Вскоре стало известно о задержании самого Ширшикова по делу об оправдании терроризма. В феврале 2024 года пиарщика приговорили к двум годам колонии, признав виновным в оправдании терроризма из-за его поста в телеграм-канале в день гибели «военкора» Владлена Татарского.

Журналисты из разных стран мира неоднократно требовали освободить Гершковича. Власти США говорили, что продолжают работать над возвращением журналиста на родину. 17 июля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что вопрос обмена Гершковича обсуждаются на уровне спецслужб.

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным несколько раз спросил российского президента о возможности обмена Гершковича. Прямого ответа российский президент не дал, но затем заявил, что «не исключает» возвращения Гершковича домой, после чего рассказал о «человеке, который отбывает наказание в стране-союзнике США» и который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Скорее всего, Путин говорил о Вадиме Красикове, отбывающем наказание в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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