В суд по делу Эвана Гершковича вызвали депутата-единоросса, с которым журналист общался во время поездки на Урал. Вероятно, его допросили

В Свердловский областной суд в Екатеринбурге, где рассматривается дело о «шпионаже» журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, вызвали депутата заксобрания региона Вячеслава Вегнера, сообщает Itʼs My City.

Вегнера заметили выходящим из зала заседаний. Журналисты предполагают, что его допросили. Сколько всего свидетелей допросили в ходе процесса, точно неизвестно — заседание проходит в закрытом режиме.

После задержания Гершковича в марте 2023 года Вегнер рассказывал, что встречался с журналистом во время его визита на Урал. По его словам, Гершковича интересовало отношение людей к ЧВК Вагнера, работа «промышленных предприятий» и «вопросы, связанные с поддержкой населения в период ». Вегнер говорил, что Гершкович хотел «взять интервью у различных людей, как они нас называют, у патриотов».

«Я рассказал, что мы отправляем оборудование в детские дома и так далее. Сказал, что ваши „Хаймарсы“ раздолбали все, что можно. Деятельность ЧВК Вагнера тоже интересовала, в частности, спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия [спрашивал], как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом», — говорил депутат.

Кроме Вегнера, на заседание пришли журналисты и генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Их в зал суда не пустили.

Местное издание E1.ru отмечает, что процесс по делу Гершковича «резко ускорился»: сегодня судья за день закончил судебное следствие. Ожидается, что завтра в ходе прений обвинение запросит срок.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. С апреля 2023 года журналиста держат в СИЗО «Лефортово» в Москве. По версии обвинения, он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод““ по выпуску и ремонту военной техники».

Журналисты из разных стран мира неоднократно требовали освободить Гершковича. Власти США говорили, что продолжают работать над возвращением журналиста на родину. 17 июля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что вопрос обмена Гершковича обсуждаются на уровне спецслужб.

Гершкович больше года находится в российском СИЗО

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден

Гершкович больше года находится в российском СИЗО

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден