Байден пообещал продолжать работать над освобождением журналиста Эвана Гершковича. Он обвинил Россию в попытках использовать граждан США «в качестве разменной монеты»

Президент США Джо Байден в годовщину задержания в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пообещал продолжать работать над его возвращением на родину.

«Журналистика не является преступлением, и Эван отправился в Россию, выполняя свою работу репортера и рискуя своей безопасностью, чтобы пролить свет правды на жестокую агрессию России против Украины», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент также пообещал, что США будут и дальше подвергать осуждению «ужасающие попытки России использовать американцев в качестве разменной монеты». По словам Байдена, Вашингтон продолжит отвечать на эти действия РФ. «Мы будем решительно противостоять всем, кто нападает на прессу и преследует журналистов», — добавил он.

В своем обращении президент США также упомянул другого гражданина страны, который находится в заключении в России, — . Байден пообещал, что США «не перестанут работать, чтобы вернуть их домой».

В конце марта 2023 года корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). С начала апреля он находится в СИЗО «Лефортово». Суд регулярно продлевает журналисту срок ареста.

По версии ФСБ, Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК «по заданию американской стороны». Журналист обвинения отрицает.

В конце февраля стало известно, что Гершковича вместе с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство. Обмен не состоялся из-за гибели Навального в колонии.

29 марта газета The Wall Street Journal вышла с пустой белой полосой, на месте которой должна быть статья Гершковича. Другие западные издания также выпустили статьи к годовщине задержания журналиста.

Год с момента задержания Гершковича в России

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден

Год с момента задержания Гершковича в России

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден